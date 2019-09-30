محمد صلاح مرشح لجائزة “لاعب الشهر” في ليفربول…لرابط مباشر للتصويت

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، عن أنه تم فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر.

حيث تظهر قائمة المرشحين للحصول على جائزة “لاعب الشهر” تواجد اسم الفرعون المصري محمد صلاح بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وللمشاركة في التصويت للفرعون المصري محمد صلاح يمكنكم الدخول على الرابط التالي Vote now

يذكر أن محمد صلاح قد شارك في حصول ليفربول على العلامة الكاملة بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، واستطاع صلاح في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على مدار 7 مباريات متتالية مع الليفر.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح قد حصل على جائزة “لاعب الشهر” لنادي ليفربول الشهر الماضي، وقد أعرب صلاح عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس الماضي.