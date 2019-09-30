تعرف على قائمة بايرن ميونخ للقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كشف نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادى بايرن ميونخ، عن أنه تم تحديد 21 لاعباً ضمن قائمة مباراة توتنهام الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام يوم غدا بالعاصمة الإنجليزية “لندن” على ملعب “توتنهام”، والتي تكون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أوضحته الصفحة الرسمية لنادى بايرن ميونخ على “تويتر” عن تشكيل الفريق البافارى لمواجهة توتنهام والتي ضمت كلا من:

نوير – أولريتش -نيكلاس سولى – لوكاس هيرنانديز – فروشتل – بنيامين بافارد – تياجو – ديفيد ألابا- ليفاندوفسكى – كوتينيو – بيريزيتش – ميكائيل كويسانسى – بواتينج – ألفونسو ديفيز -خافيير مارتينيز – سيرجى جنابري – توليسو – توماس مولر – كومان – كيميتش – ولوكاس ماى.

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يشار أن الثنائي لوكاس هيرنانديز وإيفان بيريزيتش يشاركا ضمن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة توتنهام، حيث تماثل لوكاس من آلام في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بادربورن الماضية ضمن منافسات الدوري الألماني “البوندزليجا”، فيما استطاع بيريزيتش لياقته البدنية بعد غيابه عن المباراة الماضية بالدوري الألماني بسبب المرض.