الارشيف / اخبار الرياضه

فالفيردى يحسم موقف ميسي اليوم لمشاركته أمام الانتر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

من المنتظر أن يشارك الأرجنتيني ليونيل نجم فريق الإسبانى مع البارسا ضد إنتر ميلان بعد غد الأربعاء، المقرر اقامتها على ملعب “كامب نو” خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي  بعد تماثل صحته للشفاء وتحسن حالته الصحية من الاصابة التي تعرض لها أمام فياريال بالجولة السادسة من الليجا، قد يتواجد ضمن تشكيل برشلونة لمباراة إنتر ميلان بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كما أشارت الصحيفة أن تحسن حالته الصحية بشكل أفضل من المتوقع هذا ما يجعله يقترب بشكل كبير من المشاركة بلقاء إنتر ميلان، سواء بدخوله التشكيل الأساسي أو كبديل احتياطي، ومن المقرر حسمه بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه يرفض مدرب برشلونة المخاطرة بالبرغوث الأرجنتيني، بالرغم من تماثل ميسي للشفاء حيث يرغب النادي في تحنب حدوث انتكاسات جديدة له.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا