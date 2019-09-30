فالفيردى يحسم موقف ميسي اليوم لمشاركته أمام الانتر

من المنتظر أن يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى مع البارسا ضد إنتر ميلان بعد غد الأربعاء، المقرر اقامتها على ملعب “كامب نو” خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي بعد تماثل صحته للشفاء وتحسن حالته الصحية من الاصابة التي تعرض لها أمام فياريال بالجولة السادسة من الليجا، قد يتواجد ضمن تشكيل برشلونة لمباراة إنتر ميلان بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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كما أشارت الصحيفة أن تحسن حالته الصحية بشكل أفضل من المتوقع هذا ما يجعله يقترب بشكل كبير من المشاركة بلقاء إنتر ميلان، سواء بدخوله التشكيل الأساسي أو كبديل احتياطي، ومن المقرر حسمه بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه يرفض مدرب برشلونة المخاطرة بالبرغوث الأرجنتيني، بالرغم من تماثل ميسي للشفاء حيث يرغب النادي في تحنب حدوث انتكاسات جديدة له.