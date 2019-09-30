اتحاد الكرة يرد على الكاف لحل أزمة تغيير ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

قام اتحاد الكرة منذ قليل برئاسة عمرو الجناينى بإرسال خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل الرد على البيان الصادر بشأن الاستفسار عن عدم إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

حيث كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قام بإرسال خطاباً رسمياً للاتحاد المصري أمس، بشأن الأزمة الدائرة بين الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال،والذي جاء به أن الكاف يدرس الموقف عقب أن أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة.

ومن جانبه أوضح مصدر مطلع باتحاد الكرة أن الكاف يشترط حضور الجماهير في مباريات أفريقيا، ولذا فقد تم نقل مباراة الزمالك في الإسكندرية لحضور الجماهير، ونفس الحال في مباراة الأهلي والمصري والتي أقيمت ببرج العرب وليس بالقاهرة، أما مباريات الدوري المصري التي أقيمت بالقاهرة فكانت بدون جمهور.