شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة رقص للشناوى ودونجا بعد فوز بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مع نبيل دونجا زميله بالفريق فى وصلة رقص احتفالا بفوز بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائرى ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى فى الكونفدرالية.

وعلق الشناوى على الفيديو قائلاً: "مربوحة".

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وحقق بيراميدز فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء أحرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية.

وكان شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله، إلا أن الأخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة.