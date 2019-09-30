شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تحتفل بعيد ميلاد ميلاد رامى عاشور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA بعيد ميلاد رامى عاشور أسطورة الاسكواش، والذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 32 حيث ولد عاشور عام 1987.

ونشرت صفحة رابطة اللاعبين المحترفين فيديو على إنستجرام من مباراة عاشور ومحمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً، فى نهائى بطولة جراسهوبر وعلقت، "لكى نحتفل أحضرنا أفضل ما قدمه فنان الاسكواش فى نهائى جراسهوبر التى توج بها.. عيد ميلاد سعيد رامى عاشور".

واحترف رامى عاشور الاسكواش فى 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

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وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

فى أبريل الماضى أعلن رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصرى اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ومازال الاسكواش المصرى ينتظر الكثير من البطل العالمى خارج القفص الزجاجى كما أبدع وأمتع داخله.