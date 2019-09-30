سوبر كورة يكشف بالأسماء 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد البدرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، 40 لاعباً محلياً كقوام مبدئى للفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أن يختار الجهاز الأفضل والأجهز من بينهم قبل كل معسكر.

ووضع البدري وجهازه أكثر من لاعب وبديل فى كل مركز فى ظل ارتباط المنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة، فى نوفمبر المقبل وخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين فى أكتوبر المقبل، لذا وسّع البدرى قائمة الاختيار.

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