مران الزمالك.. عودة زيزو وعبد الغنى.. وتأهيل أوباما والونش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وشهد تدريب الزمالك عودة الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغنى للتدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، وكان عبد العزيز يشكو من إصابة فى العضلة الأمامية فى حين كان يعانى عبد الغنى من إصابة فى العضلة الخلفية.
وفى نفس الوقت لم يشارك الثلاثى يوسف أوباما ومحمد حسن ومحمود الونش فى التدريبات الجماعية بسبب الإصابات المختلفة التى يعانون منها، وأدى الثلاثى تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.
وحرص الصربي ميتشو، المدير الفنى للفريق الأبيض، على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعداداً للقاء المقاصة المرتقب لتحقيق الفوز وغلق صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الوقت الحالى.
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