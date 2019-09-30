شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الكاف لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال فى دورى أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الفريق السنغالى وعدم حضوره إلى ملعب برج العرب وتمسكه بإقامة المباراة فى موعدها الأول يوم السبت على ملعب بتروسبورت.

ويواجه الزمالك عدة سيناريوهات بعد تفاقم الأزمة والخطاب الذى أرسله الكاف إلى اتحاد الكرة، وجاء فيه أن لجنة المسابقات ستراجع مرة أخرى موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بسبب اللقاءات التى أقيمت بمسابقة الدورى.

وبذلك هناك عدة سيناريوهات تنتظر الزمالك وفقا لما سيحدده الكاف.

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اعتبار الزمالك فائزاً ويصعد لدور المجموعات

قد يحتسب الكاف فوز الزمالك على الفريق المنافس، خاصة أن الاتحاد الأفريقى أرسل خطاباً لبطل السنغال يخطره بنقل المباراة، وبذلك فإن الزمالك غير مخالف للتعليمات، وكذلك حضور طاقم التحكيم ومراقب المباراة إلى الملعب يعنى أن برج العرب هو الملعب المحدد للقاء والمعترف به من الكاف، وفى هذه الحالة يصعد الأبيض لدور المجموعات الأفريقى، ويعتبر بطل السنغال خاسراً.

إعادة المباراة

من المحتمل أن يصدر الكاف قراراً بإعادة المباراة على ملعب محايد، فى ظل ما جاء بالخطاب، والذى تضمن ملاحظات من جانب الكاف على إقامة بعض المباريات فى الدورى المصرى خلال الأيام الماضية بشكل عادى ودون تأجيل، وهو ما يعنى تراجعهم عن فكرة الاقتناع بنقل المباراة وتأجيلها.

إحالة الملف للجنة الطوارئ أو الأزمات

الكاف قد يقرر إحالة ملف أزمة نقل المباراة إلى لجنة الطوارئ، أو الأزمات للبت فى الأمر وحسم نتيجتها، سواء بفوز الزمالك أو إعادتها مرة أخرى.