شكرا لقرائتكم خبر عن 694 لاعباً يشاركون فى بطولة العالم لرواد السلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للرواد للسلاح التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

وأكد مدحت البكرى، مدير البطولة، أن هذه البطولة تسند إلى دولة أفريقية للمرة الأولى، وأنها ستساعد بشكل كبير فى قوة ملف مصر لتنظيم بطولة العالم 2021.

وأضاف البكرى أنه سجل 45 دولة الاشتراك فى البطولة بواقع 694 لاعبا، مشيرا إلى أن أمريكا تشارك بأكبر عدد من اللاعبين، مشيرا إلى أنه تم عمل موقع رسمى للبطولة للاطلاع على كل تفاصيل المنافسات.

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من جهته أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، إشادة وفد الاتحاد الدولى بالأمن والأمان فى مصر بعدما حرصوا على زيارة العديد من الأماكن للاطمئنان على الاستضافة، مشيرا إلى أنه حرص على اصطحابهم إلى خان الخليلى والمتحف المصرى.

عقد المؤتمر فى مقر وزارة الشباب والرياضة بعدما تم تقديمه 24 ساعة ليقام اليوم بدلا من الثلاثاء فى مركز التعليم المدنى.

كان اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، قرر إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.