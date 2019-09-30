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الأهلى يوصى مروان محسن بالراحة التامة ويوضح سبب ارتدائه القناع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الجهاز الطبي بالنادى الأهلى مروان محسن، مهاجم الفريق، بالالتزام بالراحة التامة خلال الفترة الحالية بعد تعرضه لكسر فى عظمة الوجه.

وأكد الجهاز الطبي لمروان محسن أن عودته للتدريبات والمباريات لن تكون قبل التئام الكسر بالكامل، على أن يبدأ اللاعب برنامجا تأهيليا بعيداً عن الوجه بعد أسبوعين من الآن فى إطار برنامجه العلاجى قبل العودة للأهلي.

ويتواصل الجهاز الطبى فى الوقت الحالى مع بعض الشركات الطبية المخصصة فى إسبانيا للحصول على قناع الوجه الخاص الذى سيتم تجهيزه للاعب لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

وأرجع الجهاز الطبى ارتداء مروان محسن للقناع وهو الأمر الذى سيكون بعد التئام الكسر تماماً، حتى لا يهاب اللاعب التدخلات بعد عودته، على أن يرتديه لفترة قبل أن يتخلى عنه.

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