شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة مباراة السوبر فى اتحاد السلة بالشيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فريق سلة الزمالك فى مباراة السوبر، المقرر لها اليوم أمام الجزيرة، بعد حل أزمة المستحقات الخاصة بالاتحاد لدى النادى.

ويلتقى الزمالك مع الجزيرة فى السادسة مساء اليوم فى مباراة تحديد بطل السوبر للموسم الماضى، وذلك على صالة الشباب والرياضة.

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وواجه الزمالك شبح عدم المشاركة بسبب عدم سداد رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد، سواء المحليين أو الأجانب، ممن تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبالتالى لم يتسلم اللاعبون كارنيهات الموسم الجديد، وهو ما يعنى عدم مشاركتهم فى المنافسات، وحال استمرار عدم السداد يكون الفريق ممنوعا من المشاركة فى مباراة السوبر وكذلك مباريات الدورى التى تنطلق 3 اكتوبر المقبل.

وتواجد أحد أفراد الجهاز الإدارى لفريق سلة الزمالك باتحاد اللعبة لسداد جزء من المستحقات المتأخرة، ومع تقسيط باقى المبالغ على شيكات، ليتم تسلم كارنيهات اللاعبين.

وبذلك انفرجت الأزمة وأصبح من حق الفريق المشاركة فى المباراة مساء اليوم، وكذلك مباريات البطولة التى تنطلق الأسبوع المقبل.