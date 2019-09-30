شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ عمار حمدى فى الأهلي بسبب آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام فى الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

واشتكى عمار من آلام في الظهر ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادى، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام. وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى أول مباريات الفريق بالدورى.