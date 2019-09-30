شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادي الأهلي فى التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، فيما تراجع نادي الزمالك عدة مراكز دفعة واحدة.
وتراجع نادى بيراميدز فى تصنيف الأندية عالمية، بينما حافظ النادى الإسماعيلي على مركزه السابق.
وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، قبل أن يتغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وتفوق الأهلي في التصنيف الموقع العالمي على العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة مثل بوروسيا دورتموند الألماني، وميلان الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني.
لمعرفة تصنيف الأهلي والزمالك عالميا، اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.