الزمالك يتجاهل أزمة جينيراسيون ويعود للقاهرة استعدادا للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

عاد نادي الزمالك للقاهرة، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد انتهاء مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تقم المباراة بسبب عدم حضور الفريق السنغالي، ليحتسب الحكم المباراة بفوز الزمالك بنتيجة اعتباريه (3-0) لانسحاب الضيوف.

وتمسك الفريق السنغالي بعدم خوض المباراة في الموعد المعدل، وإقامتها في موعدها السابق يوم السبت على ملعب بتروسبورت.

وخاض الزمالك مرانه صباح اليوم الإثنين، استعدادا للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب السلام بالجولة الثانية للدوري.

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وشهد التدريب عودة الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني، للتدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وكان عبد العزيز يشكو من إصابة في العضلة الأمامية في حين كان يعاني عبد الغني من إصابة في العضلة الخلفية.

وفي نفس الوقت لم يشارك الثلاثي يوسف أوباما ومحمد حسن ومحمود الونش في التدريبات بسبب الإصابة، ليؤدي الثلاثي تدريبات تأهيلية.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء المقاصة المرتقب من أجل تحقيق الفوز.

وعلق الاتحاد الإفريقي "كاف" نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون، وأصدر بيانا أكد فيه أنه يبحث مصير المباراة، وسيبلغ الطرفين بالقرار النهائي بخصوص المباراة بمجرد اجتماع اللجان المسئولة.