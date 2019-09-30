الزمالك يستعين باتحاد الكرة ويطلب الدعم في أزمة جينيراسيون السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
حرص مسؤولو نادي الزمالك على إجراء اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مطالبتهم بمساندة الفريق الأبيض في ملف أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.
وأقر حكم المباراة انسحاب الفريق السنغالي من المباراة بعد غيابه عن الحضور لملعب برج العرب لخوض اللقاء ضد الزمالك.
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للزمالك وجود مخاطبات رسمية بين الاتحاد ومسؤولي الكاف للتأكيد على أن نقل المباراة لبرج العرب جاء بناء على طلب الأمن حتى يتسنى للجماهير حضور اللقاء في ظل صعوبة إقامة المباريات في القاهرة بحضور جماهيري.
وأكد مسؤولو الاتحاد للزمالك أن الجبلاية يدعم ملف الفريق الأبيض في الفترة الحالية من أجل احتساب اللقاء لمصلحة الزمالك.
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