فحص طبي لثنائي الأهلي.. وفايلر يدرس الإنتاج بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

يؤدي النادي الاهلي مرانه في تمام الخامسة مساء اليوم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلتقي الأهلي أمام الإنتاج يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثانية لبطولة الدوري.

وفاز الأهلي بالجولة الأولى على حساب سموحة بهدف، فيما اكتسح الإنتاج الحربي فريق اف سي مصر بثلاثية نظيفة.

وقام فايلر بدراسة فريق الإنتاج بالفيديو، للوقوف على الجوانب الفنية والخططية.

Advertisements

ويجرى محمود متولي، مدافع الفريق، أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري للاطمئنان على إصابته والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وأصيب متولي بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، وأكد الجهاز الطبي أن فترة علاج اللاعب تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

كما خضع لاعب الفريق الشاب عمار حمدي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.

وشكا عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.