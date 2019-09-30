مدير الأهلي يطالب بالكشف على الحالة النفسية لمرتضى منصور رئيس الزمالك

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه وبشكل شخصي بعيد عن صفته بالقلعه الحمراء يطالب بالكشف عن رئيس نادي الزمالك ومعرفة أسباب حالة الضجيج التي يقوم بها.

وقال مرجان في تصريحات صحفية اليوم أن الأهلي لم يدخل يوماً في أزمة مع أي شخص ويدافع عن حقوقه فقط ولم يتطرق إلي مؤسسة أو كيان، وأضاف” نحترم الجميع.. في السر والعلن.. ونطرق جميع الأبواب الرسمية للدفاع عن حقوقنا دون المساس بأي طرف”.

وأضاف أنه بعيد عن صفته ومنصبه بالأهلي وبشكل شخصي يطالب بفحص الحالة العقلية والنفسية لرئيس الزمالك لمعرفة أسباب الحالة االتي وصل اليها من خروجه الدائم عن النص وإهانة الجميع .

وأوضح أن طلبه يهدف في المقام الأول الي خدمة الرياضة المصرية وحمايتها في ظل ا تتعرض له من أزمات خلال الفترة الأخيرة.