الليلة .. "كاف" يصدر قراره في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

يصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قراراه مساء اليوم الإثنين، في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وتعقد اللجان المختصة في الكاف اجتماعها اليوم، على أن تصدر قرارها مساءً بعدما رفض الفريق السنغالي الحضور لملعب برج العرب أمس، وخوض المباراة اعتراضا على تأجيلها من السبت للأحد ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب. تصدر قرارها مساءً بعدما رفض الفريق السنغالي الحضور لملعب برج العرب أمس، وخوض المباراة اعتراضا على تأجيلها من السبت للأحد ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب.

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