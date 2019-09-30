زين الدين زيدان: بنزيما أكثر مسؤلية.. وراموس ليس له بديل في ريال مدريد

ظهر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، للحديث عن مباراة الغد أمام كلوب بروج، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .

وقال زيدان:" لم نبدأ دوري أبطال أوروبا بشكل جيد ولكن غداً لدينا فرصة للظهور بشكل أفضل , نحن بحاجة الى الفوز أو الفوز , لا نملك خيارات أُخرى , مواجهة الغد مهمة جداً ".

وأضاف المدرب:" سرقة منزل كاسيميرو خلال الديربي ؟ لحسن الحظ فإن أسرة كاسيميرو بخير , آمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى , سرقة المنازل

هو أمر ليس بالجيد , أشعر بالإستياء من هذا الأمر ".

وواصل زيدان قائلًا " أن تكون قويًا دفاعيًا لا يمنعنا من اللعب بشكل جيد، علينا أن نفوز غداً لأننا في المركز الرابع في المجموعة ، هذه هي الحقيقة الآن ، هازارد نريد منه المزيد وهو يعرف ذلك و سينجح هنا".

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وأشار المدرب قائلًا:" الشيء المهم بالنسبة لنا هو معرفة أن لدينا مباراة كل ثلاثة أيام وعلينا أن نظهر قوتنا عندما لا تكون لدينا الكرة وعندما

لا تكون لدينا ، ويجب أيضاً خلق فرص للتسجيل".

وتابع في حديثه قائلًا :" عدم إستدعاء ابراهيم دياز هو أمر سخيف، عندما لا يتم استدعاؤك تكون مشوشًا، الخطة التي أتبعها مع إبراهيم هي نفس الخطة مع غيره، يجب أن تكون مستعدًا، بعد امتلاك 25 لاعبًا".

وأضاف زيدان قائلًا:" الآن أرى كريم بنزيما أكثر مسؤولية وأكثر نضجاً، وراموس هو راموس، ليس لديه بديل في بعض الأحيان يحتاج للراحة لكن راموس لا بديل له هو قائدنا ، ولا أراه بعيداً عن ريال مدريد".

واختتم:" يجب أن نعرف قيمة هذا القميص لا يمكنك الفوز دائمًا ولكن عليك إعطاء كل شيء ،جماهيرنا مهمين دائمًا نحن نعرف ما نريد أن نفعله لأجلهم , لم نبدأ بشكل جيد وغداً فرصة لإعطاءهم مايريدونه".