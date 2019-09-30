قررت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، تشكيل لجنة لتطوير اللعبة برئاسة عبداللطيف إمام، مدرب اللعبة السابق. لجنة لتطوير اللعبة برئاسة عبداللطيف إمام، مدرب اللعبة السابق. وتتولى اللجنة مهمة استقدام خبراء من أوروبا في الكرة النسائية لنقل خبراتهم للمدربين في مصر، بجانب توفير فترات معايشة للمدربين في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يشكل لجنة لتطوير الكرة النسائية ويستقدم خبراء من أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.