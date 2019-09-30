بالصور.. وزير الرياضة والحسيني يعلنان تفاصيل بطولة العالم لرواد سلاح الشيش

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لسلاح الشيش عبد المنعم الحسيني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق بطولة العالم لرواد سلاح الشيش، عن تفاصيل إقامة البطولة وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتقام بطولة رواد العالم، في الفترة من ٥ إلي ١١ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتحتضنها الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة ٤٥ دولة. وكشف الحسيني خلال المؤتمر الصحفي، عن شعار البطولة

التي تقام لأول مرة في قارة أفريقيا، وعن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية، وميعاد وصول الوفود.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن إتحاد السلاح، يشهد تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، وتقدما في المستوي الفني للاعبين ، والجهاز الإداري لمجلس إدارة الاتحاد. وتابع وزير الرياضة أن، إستضافة مثل هذه الأحداث هي سلسلة متواصلة تهدف الى التأكيد على

قوة مصر التنظيمية، ومدي ثقة المجتمع الرياضي بها، لاسناد تنظيم الأحداث العالمية لها في شتي الرياضات. وقال رئيس إتحاد السلاح، أن استضافة البطولة تأتي وفق خطط الإتحاد، من أجل التوسع في نشر اللعبة داخل مصر، والتعريف بها، حيث تنعكس إستضافة تلك الأحداث علي شعبية اللعبة وعلي تقدم مستوي اللاعبين والإداريين فنيا ومعنويا. وأختتم الحسيني، أن مصر تمتلك القدرة على استضافة وتنظيم أي حدث، وبها الكثير من المواهب التي تستطيع تقديم الأفضل دائما، موضحاً أن الاتحاد مستمر في استضافة البطولات العالمية المختلفة، علي كافة الأصعدة الإقليمية ،والفئات العمرية المختلفة.

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