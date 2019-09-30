تعرف على ملامح قائمة المحليين في منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر

تنشر "الوفد" ملامح قائمة المحليين في منتخب مصر خلال شهر اكتوبر المقبل استعدادا لودية بتسوانا.
وتتمثل ملامح القائمة فيما يلي:
من الأهلى: محمد الشناوي، أحمد فتحي،
من الزمالك: محمد عواد، عبد اللهجمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد.
من بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي.
من الإسماعيلى: باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي.
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