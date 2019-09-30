تعرف على ملامح قائمة المحليين في منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر

تنشر "الوفد" ملامح قائمة المحليين في منتخب مصر خلال شهر اكتوبر المقبل استعدادا لودية بتسوانا. وتتمثل ملامح القائمة فيما يلي: من الأهلى: محمد الشناوي، أحمد فتحي، Advertisements أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة. أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة. من الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد. جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد. من بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي. من الإسماعيلى: باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي.

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