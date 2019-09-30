هازارد: الجميع يعلم تاريخ رقم 7 في ريال مدريد

أكد البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أن الجميع يعلم تاريخ رقم7 بالنادي الملكي.

ويعد يعتبر رقم 7 أكثر من مجرد رقم في مدريد، فهو " تاريخي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ارتداه أساطير ريال مدريد مثل رونالدو وراؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو.

وتحدث هازارد خلال المؤتمر الصحفي الذي إقيم قبل قليل على هامش مباراته مع كلوب

بروج والمقرر لها أن تقام غدًا في ثاني جوالات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ، قائلًا " زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يقول أنني علي أن أكون هادئ وأنا أحاول أكثر في الأمام، لكن في النهاية الأمر يعتمد علي فقط".

وأضاف هازارد قائلًا:" أولئك الذين يتوقعون مني

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تسجيل 3 أهداف، سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً ".

ووأصل هازارد قائلًا: "بعد مباراة باريس ، شعرنا بخيبة أمل كبيرة ، لكننا في اليوم التالي عملنا بالفعل على التحسن ، وكانت النتائج جيدة منذ ذلك الحين ".

وأكد هازارد قائلًا: "أشعر بحالة جيدة 100% الآن أحتاج إلى تسجيل الأهداف وأنا أكون حاسماً لبداية سلسلة من ذلك، أحتاج إلى تسجيل أو صناعة هدف".

وأختتم هازارد قائلًا أنهم عليهم الفوز بكل الألقاب الممكنة عندما يكونوا في ريال مدريد".