فسر اتحاد الكرة، للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، سبب إقامة مباريات في الدوري أول أمس السبت بالقاهرة، ورفض إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون في نفس اليوم بالقاهرة في اياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. الزمالك وجينيراسيون في نفس اليوم بالقاهرة في اياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وذكر مسؤولو الجبلاية أن مباريات السبت، جمعت أندية غير جماهيرية، وبالتالي لم يكن هناك أزمة من إقامتها في القاهرة، عكس مباريات الفرق المشاركة إفريقيا حيث يشترط الكاف حضور الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تكشف لـ"كاف" سبب منع إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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