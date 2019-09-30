أرسل اتحاد كرة القدم المصرى خطابًا لنظيره الدولي "الفيفا"، يطلب فيه إرسال مندوب لشرح تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو فى الملاعب المصرية. الملاعب المصرية. وجددَّ اتحاد الكرة مخاطبته للفيفا من أجل البدء في إجراءات تطبيق التقنية، حيث استقر مسئولو الجبلاية على استئجار الأجهزة الخاصة بالتقنية. التقنية، حيث استقر مسئولو الجبلاية على استئجار الأجهزة الخاصة بالتقنية. ويرفض اتحاد الكرة شراء الأجهزة خشية تطورها أو صدور أجهزة أحدث مما يضطره لشرائها مرة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يخاطب الفيفا بشأن تقنية الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.