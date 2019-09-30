محمد أبو النصر: رجال السلة جاهزون للدوري

أكد محمد أبو النصر لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن جاهزية الجميع بالفريق لبطولة الدوري التي تنطلق خلال الأيام المقبلة بعد أن حقق الفريق الفوز خلال لقاءاتهالماضية في بطولة منطقة القاهرة.
وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق حرص على الاهتمام بكافة التفاصيل، كما أن المباريات الودية التي خاضها الفريقأكدت على المستوى المتميز وجاهزية جميع اللاعبين للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.
واختتم أبو النصر إلى أن إعداد اللاعبين للموسم الجديد كان على أفضل ما يكون، خاصة على الصعيد البدني والنفسي وهناك إصرار كبير على تقديم موسم قوي والفوز بالبطولات.
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