مدرب الزمالك “ميتشو” يُعنف الإعلام السنغالي

عنف مدرب نادي الزمالك “ميتشو” الإعلام السنغالي بعد وصف فريقه بالفريق المرتعد والخائف من مواجهة بطل الدوري السنغالي “جينيراسون فوت” في مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأتهم الزمالك بالفريق الخائف من قبل الإعلام السنغالي بعدما أصرت إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على نقل مباراة الإياب ضد جينيراسون فوت إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية بدلاً من ملعب بتروسبورت في القاهرة، بحجة الظروف الأمنية غير المناسبة لإقامة المباراة في القاهرة.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب 1/2 على الأراضي السنغالية الأسبوع الماضي.

وردًا على إحدى مقالات الإعلام السنغالي في تويتر، قال ميتشو عبر حسابه الرسمي “نحن فريق جاهز للفوز على أرض الملعب. الزمالك لم يرتكب أية أخطاء تجاه جينيراسون فوت، ولا نقبل تلك الاتهامات الغبية الموجهة إلينا”.

وذهبت بعثة نادي جينيراسون فوت إلى ملعب بتروسبورت في الموعد الأصلي للمباراة، يوم السبت الموافق 28 سبتمبر في غياب الزمالك، بينما ذهبت بعثة نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب في الموعد الجديد، يوم الأحد 29 سبتمبر في غياب جينيراسون.

Advertisements

وكان جينيراسون فوت أخطر من قبل الزمالك والكاف بأن الموعد الجديد للمباراة هو 29 سبتمبر بدلاً من 28 سبتمبر.

وتحقق حاليًا لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في القضية، بعدما ارسلت فاكسًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على أن الزمالك لم يترشح بعد إلى دور المجموعات كما كتب النادي الأبيض عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة لعدم حضور الفريق الضيف.

وشدد الكاف في بيان رسمي نشر بموقعه على أن جينيراسون فوت لم ينسحب من المباراة، وكان له حق التمسك باللعب على ملعب بتروسبورت، نظرًا لإقامة الاتحاد المصري لثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز يومي 26 و28 سبتمبر بملاعب القاهرة!.

وتشير التوقعات إلى احتمالية إقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا وتحويله إلى المرحلة الثانية من دور 32 ببطولة الكونفدرالية.