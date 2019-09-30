هيجواين وريفر بليت..هل من عودة؟

أكد مهاجم يوفنتوس الإيطالي “جونزالو هيجواين” رغبته في العودة إلى مسقط رأسه وتمثيل فريق طفولته “ريفر بليت” في الأيام الأخيرة له مع الساحرة المستديرة.

الأرجنتيني ذو الأصل الفرنسي أمضى 13 عامًا من مسيرته في الملاعب الأوروبية، دافع خلالهم عن ألوان العملاق الملكي “ريال مدريد” والسيليستي “نابولي” ثم فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” الذي انضم لصفوفه في صفقة قياسية وصلت لـ 94 مليون يورو.

لكن مسيرة هيجواين تعثرت في الميركاتو الصيفي 2018 عندما قرر يوفنتوس التعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ليجبر على الرحيل بنظام الإعارة إلى ميلان ليمثله في النصف الأول من الموسم الماضي، وفي الميركاتو الشتوي رحل إلى تشيلسي الإنجليزي ليقوده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.

ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فرصة لإثبات ذاته، فلحسن حظه قام يوفنتوس بالتعاقد مع مدرب مؤمن بقدراته وفنياته هو “ماوريتسيو ساري” الذي خلف ماسيمليانو أليجري الصيف الماضي.

وعلى الرغم من مشاركة هيجواين بشكل مستمر مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي تحت إمرة مدربه المفضل، إلا أنه أكد رغبته في العودة إلى وطنه في مرحلة ما في المستقبل للعب مع النادي الذي أمضى فيه أيامه الأولى مع كرة القدم.

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وقال هيجواين في تصريحات لإذاعة “فوكس سبورتس” الأرجنتينية: “لم أغلق الباب أبداً أمام الريفر. لديهم مدرب كبير (مارسيلو جالاردو) الذي تربطني به علاقة طيبة”.

وأضاف “مشجعو ريفر بليت لديهم مشاعر طيبة تجاهي، لكنني الآن أفكر في الحاضر وأشعر أنني بحالة جيدة في إيطاليا، أنا أستمتع هنا”.

واستطرد اللاعب الملقب بالبيبيتا “المستقبل غير مؤكد. لدي عقد لمدة عامين هنا وبعد ذلك سنرى. أنا مرتبط دائمًا بالريفر والمشجعين هناك. ولأقول الحقيقة: لا أعرف ماذا سيحدث. لكن في هذه اللحظة أريد الاستمتاع في يوفنتوس”.

يذكر أن هيجواين – اللاعب المنبوذ من عشاق ليونيل ميسي – سجل 15 هدفًا في 41 مباراة مع ريفر بليت خلال موسم 2005/06 قبل الانتقال إلى البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” لخلافة راؤول جونزاليس، لكن تألق كريم بنزيمة ورونالدو حال دون استمرار هيجواين على ملعب سانتياجو برنابيو بعدما وجد نفسه على دكة البدلاء بصفة مستمرة.