رياضة | مانشستر يونايتد يحدد بديل لوكاكو في الانتقالات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد بديل لوكاكو في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، أنه يعطي الأولوية للتعاقد مع مهاجم في الانتقالات الشتوية القادمة.

لم يتعاقد يونايتد مع أي مهاجم في الصيف الماضي، بعد رحيل روميلو لوكاكو، وأليكسيس سانشيز، إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها صحيفة ‘مترو البريطانية: "تركنا سانشيز ولوكاكو يرحلان، لا تحتاج أن تكون عالماً لتعرف أن صفقتنا المقبلة هي مهاجم".

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وأضاف: "نحن نبحث عن بعض الإبداع والأهداف، كان هناك مهاجمين ولكن ليسوا من نريد، لو وجدنا المهاجم المناسب، لتعاقدنا معه".

وتابع المدرب النرويجي: "حان وقت رحيل لوكاكو، فهو يعلم ذلك لأنه لم يرغب في البقاء هنا، ما الهدف من وجود لاعبين لا يريدون التواجد معنا؟".

وواصل: "عندما تتعاقد مع صفقات فإنك تحتاج إلى اللاعبين المناسبين الذين سيبقون هنا لفترة طويلة، وهذا هو التفكير طويل المدى الذي يتعين علينا إظهاره".

واختتم: "لا أريد أن أضم أي لاعب بسبب السمعة".