رياضة | زيدان: لا بديل سوى الفوز أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: لا بديل سوى الفوز أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي كريم بنزيمة المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدَا كلوب روج البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"غدًا علينا الفوز أو الفوز ، لا نملك خيارات أُخرى".

وأضاف :"جماهيرنا مهمين دائمًا. نحن نعرف ما نريد أن نفعله لأجلهم ، نعلم أننا لا نبدأ بشكل جيد. غدا فرصة لإعطاء ما تريد رؤيته الجماهير".

وتابع :"الشيء المهم هو أننا يجب أن نظهر قوتنا في الدفاع خصوصاً عندما نلعب مباراة كل 3 أيام ، وعندما تكون لدينا الكرة علينا صناعة فرصًا لتسجيل اهداف ، غدا المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا".

وزاد :"لم نبدأ دوري أبطالنا بشكل جيد ، غدا هي فرصتنا، المباراة من أهم مباريات الموسم".

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وأشار :"علينا الفوز غدا لأننا في المركز الرابع في المجموعة، هذه هي الحقيقة".

وتابع :"أن تكون قويًا دفاعيًا لا يمنعنا من اللعب بشكل جيد، علينا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".

وأوضح :"كل ما يحدث مع هازارد الآن سبق وأن حدث معي عندما أتيت الى ريال مدريد".

وأردف :"هازارد سوف ينجح هُنا في ريال مدريد".

وأتم حديثه :"لن أُخبر هازارد ما عليه القيام به. فأنا أعلم أنه ستنجح هنا ، وعليه أن يكون هادئًا. سوف نرى ذلك سريعًا".