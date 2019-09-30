رياضة | زيدان: لا بديل سوى الفوز أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: لا بديل سوى الفوز أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"غدًا علينا الفوز أو الفوز ، لا نملك خيارات أُخرى".
وأضاف :"جماهيرنا مهمين دائمًا. نحن نعرف ما نريد أن نفعله لأجلهم ، نعلم أننا لا نبدأ بشكل جيد. غدا فرصة لإعطاء ما تريد رؤيته الجماهير".
وتابع :"الشيء المهم هو أننا يجب أن نظهر قوتنا في الدفاع خصوصاً عندما نلعب مباراة كل 3 أيام ، وعندما تكون لدينا الكرة علينا صناعة فرصًا لتسجيل اهداف ، غدا المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا".
وزاد :"لم نبدأ دوري أبطالنا بشكل جيد ، غدا هي فرصتنا، المباراة من أهم مباريات الموسم".
وأشار :"علينا الفوز غدا لأننا في المركز الرابع في المجموعة، هذه هي الحقيقة".
وتابع :"أن تكون قويًا دفاعيًا لا يمنعنا من اللعب بشكل جيد، علينا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".
وأوضح :"كل ما يحدث مع هازارد الآن سبق وأن حدث معي عندما أتيت الى ريال مدريد".
وأردف :"هازارد سوف ينجح هُنا في ريال مدريد".
وأتم حديثه :"لن أُخبر هازارد ما عليه القيام به. فأنا أعلم أنه ستنجح هنا ، وعليه أن يكون هادئًا. سوف نرى ذلك سريعًا".