رياضة | هازارد يرد بقوة على جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يرد بقوة على جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني باستعادة مستواه مع الملكي رغم الانتقادات التي توجه إليه حاليًا بدعوى سوء الأداء.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: "سأجعل جماهير ريال مدريد فخورين بي.. لقد رأى الناس ما قدمته مع تشيلسي وبلجيكا وعلي التطور الآن".

وأوضح هازارد أن كلوب بروج يمتلك لاعبين مميزين لكن ريال مدريد يخوض هذا اللقاء بهدف الفوز فقط بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأول من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هازارد يصدم ريال مدريد

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

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وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرًا.