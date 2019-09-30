رياضة | خاص..جينيراسيون فوت: سنعود إلى السنغال وننتظر القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص..جينيراسيون فوت: سنعود إلى السنغال وننتظر القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تالا فال المتحدث الإعلامي لفريق جينيراسيون فوت السنغالي على عودة البعثة إلى السنغال وعدم البقاء في مصر بعد أزمة مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأوضح فال في تصريحات خاصة أنهم سيعودوا إلى السنغال في انتظار القرار الرسمي من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وكان حكم لقاء الفريقين بالأمس قد قرر إلغاء اللقاء بعد غياب الفريق السنغالي واحتساب اللقاء بالانسحاب من جانب جينيراسيون وفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.



ويرفض الفريق السنغالي الاستسلام في تلك القضية حتى الآن والتمسك بإعادة المواجهة أو احتساب النتيجة لصالحهم بداعي أن اللقاء كان محدد له من البداية يوم السبت الماضي ورفضهم الاعتراف بقرار التأجيل لمدة 24 ساعة وخوضه يوم الأحد الماضي.

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وكان النادي السنغالي قد نشر بيانًا بالأمس جاء نصه كالآتي:



نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا".



خاض النادي الأهلي مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء.



طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر

