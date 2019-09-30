رياضة | هازارد يتحدث عن مواجهة كلوب بلوج غدًا ويرد على الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتحدث عن مواجهة كلوب بلوج غدًا ويرد على الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال هازارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :""نعلم ضرورة الفوز غداً . أتخيل مباراة بالأهداف ، رغم أنها لن تكون مُهمة سهلة".
وأضاف :"بعد الخسارة في باريس ، كان علينا اعطاء كُل شيء للفوز مُجدداً والعودة للطريق الصحيح".
وتابع :"أنا بخير ، وأنا أفهم أن الناس يتوقعون الكثير مني ، أنا كذلك أيضًا ، لهذا السبب أعمل كل يوم. ليس كل شيء على ما يرام الآن ، لكن أتمنى أن أبذل قصارى جهدي في المباريات القادمة".
وزاد :"أستطيع تقديم مستوى افضل مما قدمته ، انا أول من ينتقد نفسه وأعدكم أن أجعل المدريدستا فخورون بي".
وواصل :"لقد رأى الناس ما قدماه به في بلجيكا وإنجلترا ، لذا علي التطور الآن فالمدرب أن أحاول أكثر ، ويجب أن أكون الشخص الذي يتعين عليه أخذ خطوه للأمام".
وأشار :"الانتقادات طبيعية ، فهي لا تؤثر عليّ. يجب أن يكون لديك القليل من الصبر ، لكنني سأقدم الحد الأقصى في التدريب وفي المباريات".
وأوضح :"عرف أنهم يتوقعون مني تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة ... علينا أن ننتظر قليلاً".
وأردف :"أشعر بأنني جاهز بنسبة 100٪ ، أحتاج إلى أن أكون حاسماً في تسجيل الأهداف وأن أقدم بعض المساعدة للفريق ، هذا سيساعدني كثيراً للتغلب على الوضع الحالي".
وزاد :"بعد مباراة باريس ، شعرنا بخيبة أمل كبيرة ، لكننا في اليوم التالي عملنا بالفعل على التحسن ، وكانت النتائج جيدة منذ ذلك الحين".
وأتم حديثه :"أرغب في الفوز بدوري الأبطال والدوري ، عليك أن تفوز بجميع الألقاب الممكنة".