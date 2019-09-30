رياضة | هازارد يتحدث عن مواجهة كلوب بلوج غدًا ويرد على الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتحدث عن مواجهة كلوب بلوج غدًا ويرد على الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد على ضرورة تحقيق فريقه للفوز في مباراة الغد أمام كلوب بلوج البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :""نعلم ضرورة الفوز غداً . أتخيل مباراة بالأهداف ، رغم أنها لن تكون مُهمة سهلة".

وأضاف :"بعد الخسارة في باريس ، كان علينا اعطاء كُل شيء للفوز مُجدداً والعودة للطريق الصحيح".

وتابع :"أنا بخير ، وأنا أفهم أن الناس يتوقعون الكثير مني ، أنا كذلك أيضًا ، لهذا السبب أعمل كل يوم. ليس كل شيء على ما يرام الآن ، لكن أتمنى أن أبذل قصارى جهدي في المباريات القادمة".

وزاد :"أستطيع تقديم مستوى افضل مما قدمته ، انا أول من ينتقد نفسه وأعدكم أن أجعل المدريدستا فخورون بي".

وواصل :"لقد رأى الناس ما قدماه به في بلجيكا وإنجلترا ، لذا علي التطور الآن فالمدرب أن أحاول أكثر ، ويجب أن أكون الشخص الذي يتعين عليه أخذ خطوه للأمام".

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وأشار :"الانتقادات طبيعية ، فهي لا تؤثر عليّ. يجب أن يكون لديك القليل من الصبر ، لكنني سأقدم الحد الأقصى في التدريب وفي المباريات".

وأوضح :"عرف أنهم يتوقعون مني تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة ... علينا أن ننتظر قليلاً".

وأردف :"أشعر بأنني جاهز بنسبة 100٪ ، أحتاج إلى أن أكون حاسماً في تسجيل الأهداف وأن أقدم بعض المساعدة للفريق ، هذا سيساعدني كثيراً للتغلب على الوضع الحالي".

وزاد :"بعد مباراة باريس ، شعرنا بخيبة أمل كبيرة ، لكننا في اليوم التالي عملنا بالفعل على التحسن ، وكانت النتائج جيدة منذ ذلك الحين".

وأتم حديثه :"أرغب في الفوز بدوري الأبطال والدوري ، عليك أن تفوز بجميع الألقاب الممكنة".

