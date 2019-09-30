رياضة | هجوم أتليتكو يثير غضب الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم أتليتكو يثير غضب الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى ديربي مدريد بنتيجة سلبية ونادراً ما تكون كذلك، لكن ما يهم مؤيدي أتلتيكو مدريد هو أن قواتهم الهجومية الكثيفة لا تزال تكافح.

يعني الفشل في العثور على المرمى يوم السبت أن البداية لموسم 2019/20 كانت الأسوأ بالنسبة للنادي من حيث تسجيل الأهداف منذ بداية عهد دييغو سيميون ، حيث وجد الفريق الشباك سبع مرات فقط في أولى مبارياته السبع.

يوجد على الورق أكثر من موهبة كافية لتسجيل أكثر من سبعة أهداف ، حتى عندما تفكر في مغادرة أنطوان جريزمان ، هداف النادي الرائد في كل من المواسم الخمسة الأخيرة.

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سجل جواو فيليكس فقط أكثر من مرة من بين جميع لاعبي أتليتي المهاجمين هذا الموسم مع دييجو كوستا ، الفارو موراتا ، وتوماس ليمار ، وكلهم يكافحون للعثور على الشبكة.

إنها القوة الدفاعية فقط التي تحافظ على بقاء لوس روجابلانكوس في سباق اللقب ، حيث تلقى أربعة نظرة جديدة أربعة أهداف فقط في سبع مباريات ، مع وجود يان أوبلاك بالفعل خمس أوراق نظيفة في طريقه إلى كأس زامورا.

لم تكن الإصابات والتعليقات لطيفة مع أتليتي في الهجوم هذا العام ، ولكن هناك إشارة واضحة إلى السبب الذي جعل سيميون يائسًا للغاية لإضافة مهاجم آخر إلى صفوفه في الصيف ، سواء كان ذلك هو جيمس رودريجيز من ريال مدريد أو رودريجو مورينو من فالنسيا. .

في النهاية تم تحديد رودريجو على أنه الهدف ذي الأولوية وتم التوصل إلى اتفاق تام مع اللاعب ، ومع ذلك فقد تعثرت الصفقة بسبب حقيقة أن اتليتكو لم يتمكن من بيع انخيل إلى ميلان للمساعدة في تغطية التكلفة.