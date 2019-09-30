رياضة | دور من نار.. 10 أبطال و32 بطولة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور من نار.. 10 أبطال و32 بطولة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أمس الأحد، منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدد بشكل نهائي الأندية الستة عشر المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة القارية، تضم أندية من العيار الثقيل تنبأ بمواجهات نارية في المرحلة القادمة من البطولة

بالنسبة لممثلي مصر بالبطولة الإفريقية، نجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات بعدما تغلب على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 2 - 0 ذهابًا، 4 - 0 إيابًا، بينما تأهل الزمالك علي حساب جينيراسيون فوت بعدما خسر 2-1 ذهابًا، وانسحب الفريق السنغالي إيابًا، ولكن لم يحسم الاتحاد الإفريقي "كاف" تأهل الفارس الأبيض بشكل رسمي حتي الآن.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - مصر

الزمالك - مصر

الترجي الرياضي - تونس

الرجاء الرياضي - المغرب

إتحاد العاصمة - الجزائر

النجم الساحلي - تونس

الوداد الرياضي - المغرب

الهلال - السودان

شبيبة القبائل - الجزائر

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

بيترو أتلتيكو - أنجولا

زيسكو يونايتد - زامبيا

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بلاتينيوم - زمبابوي

فيتا كلوب - جمهورية الكونغو

مازيمبي - جمهورية الكونغو

أول أغسطس - أنجولا

هيمنة عربية في دوري المجموعات الإفريقي:

شهدت مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا تأهل 9 أندية عربية دفعة واحدة هم (الأهلي - الزمالك - الترجي - الرجاء - اتحاد العاصمة - النجم الساحلي - الوداد المغربي - الهلال - شبيبة القبائل)، مما ينذر بصدامات عربية قوية في دور المجموعات، خاصة وأن الأهلي والترجي فقط يتواجدان بالمستوي الأول من تصنيف الأندية الإفريقية.

10 أبطال سابقين لدوري أبطال إفريقيا (32 لقبًا):

يتواجد في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 10 أبطال سابقين للبطولة حصدوا 32 لقبًا للبطولة هم:

الأهلي ( 8 ألقاب) - الزمالك (5 ألقاب) - مازيمبي (5 ألقاب) - الترجي (4 ألقاب) - الرجاء (3 ألقاب ) - الوداد (2 لقب) - شبيبة القبائل (2 لقب) - النجم الساحلي (1 لقب) - صن داونز (1 لقب) - فيتا كلوب (1 لقب).