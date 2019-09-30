رياضة | تفاصيل شكوى جينيراسيون فوت ضد مراقب لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل شكوى جينيراسيون فوت ضد مراقب لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي جينيراسيون فوت السنغالي تقديم شكوى رسمية ضد مراقب مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد النادي السنغالي في شكواه أن المراقب كان يتحتم عليه البقاء في القاهرة والحضور إلى مقر بعثة فريق جينيراسيون فوت للإطمئنان عليه قبل إصدار أي تقرير خاص باللقاء.



ويرى نادي جينيراسيون فوت أن المراقب وقف في صف نادي الزمالك بدون الاستماع إلى رأي الطرف الآخر.

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيانًا في الساعات الماضية للتعليق على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.



وقال البيان "يتابع الاتحاد الإفريقي عن كثب الموقف فيما يتعلق بالمباراة الثانية من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال توتال CAF 201920، بين الزمالك (مصر) وجيليشن فوت (السنغال)، الذي كان من المقرر إجراءه في نهاية الأسبوع".



وتابع البيان "تقوم هيئات وممثلو CAF المعنيين بدراسة الوضع في الوقت الحالي، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات والتحديثات في الوقت المناسب".

Advertisements



وكشف تالا فال المتحدث الإعلامي للفريق الأول لنادي جينيراسيون فوت السنغالي عن موقفهم بعد ما حدث في مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وقال تالا فال في تصريحات خاصة "نرغب في الفوز على الزمالك داخل المستطيل الأخضر ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين".



وحول إمكانية إعادة اللقاء، أوضح أنه لم يتحدث معهم أي مسئول حتى الآن بشأن هذا الأمر.



وعن رأيه حول الحالة الأمنية في مصر، أضاف "الأمور على ما يرام في مصر ولا توجد أي مشكلة أمنية وهو ما أكدته لنا السفارة السنغالية طوال الأيام الماضية بالإضافة إلى خوض لقاءات في الدوري المصري بشكل طبيعي".



وحول تصريحات رئيس نادي الزمالك ضدهم، علق "يقول ما يريد".

