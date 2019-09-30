رياضة | مفاجأة.. الأهلي ينقذ الزمالك من أزمة جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي ينقذ الزمالك من أزمة جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد اتحاد الكرة على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في أزمة نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت بالقاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني الكاف أن تغيير ملعب المباراة بدلًا من القاهرة جاء لظروف قهرية لأن مباريات الأهلى والزمالك تحتاج لتأمين خاص فى ظل الشعبية الجارفة للناديين داخل مصر بخلاف الأندية الأخرى.

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وكشفت الجبلاية للكاف عن أن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني فى نفس البطولة تم نقلها من استاد السلام بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية قبل 3 أيام من إقامتها لظروف قهرية تمتع حضور الجماهير وهو ما تكرر مع الزمالك وجينيراسيون.

وبرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بالدورى بالقاهرة يوم المباراة وقبلها بـ24 ساعة أن اللقاءات التي لعبت في الدوري المصري بالقاهرة كانت لأندية غير جماهيرية وأقيمت بدون جمهور.