رياضة | أنباء سارة من مران برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة من مران برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن أنباء سارة لجمهور برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة للفريق الكتالوني أمام نظيره فريق انتر ميلان الإيطالي المقرر لها الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019-2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي، قد ينضمان لقائمة الفريق الكتالوني استعدادًا لمواجهة فريق انتر ميلان في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

وشارك الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم الاثنين، ولكن لا يزال هناك شكوك حول مشاركة اللاعبان ضد إنتر ميلان الإيطالي، وإن كانت فرص لحاقهما بالمباراة ارتفعت بشكل كبير بعد مشاركتهما في المران، وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي بعد المران الأخير غدًا الثلاثاء.

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أما صحيفة "آس" الاسبانية قالت أنه اذا لم يكن هناك انتكاسة بالنسبة للاعبان ميسي وديمبلي، واستمرت مشاركتهما في التدريب الأخير للفريق الكتالوني غدًا الثلاثاء، سيتواجد الثنائي في قائمة البارسا لاستضافة إنتر ميلان مساء الأربعاء.

وكان الأرجنتيني "ميسي" قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال لقاء فياريال يوم الثلاثاء الماضي في الدوري الإسباني، بينما أعلن النادي الكتالوني اصابة "ديمبلي" قبل مواجهة خيتافي الأخيرة بعد شعوره بآلام في الفخذ الأيسر وتم استبعاده من قائمة المباراة.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن ميسي قد يغيب عن الملاعب حتي 19 أكتوبر المقبل، ولكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن معدلات تعافي اللاعب الأرجنتيني من الإصابة جيدة، وقد ينضم لقائمة مباراة انتر ميلان القادمة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستهل فريق برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي يوم الأربعاء مع فريق انتر ميلان في تمام التاسعة مساءًا على أرضية ملعب "كامب نو".