رياضة | "تسديدة وحيدة" تقلب الطاولة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسديدة وحيدة" تقلب الطاولة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" عن مفاجأة مدوية في أداء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني.

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وأوضحت أن ريال مدريد لم يسمح للخصم سوى بتسديد تسديدة واحد في مرمى الريال وقد أدى هذا الشكل الدفاعي الجديد إلى قلب حظوظ الفريق، حيث هو بعيد كل البعد عن الفوضى التي شوهدت في بداية الموسم.

وأشارت إلى أن الأداء اختلف عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الذي عمت فيه الفوضى بخلاف مواجهات إشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد، ولم يستقبل الفريق الأبيض أي هدف في مرماه ولم يكن هناك أي مشاكل دفاعية.