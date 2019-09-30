رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة

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تأكد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ عن مباريات فريقه لمدة شهر على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وسقط ديمبلي؛ مصابا قبل مواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني؛ والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن الفحوصات أن الإصابة التي تعرض ديمبلي؛ هي نفس الإصابة التي تعرض لها في أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو منذ حوالي 40 يوما.

وأشارت الصحيفة أن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة هى نفس التي غابها في بداية الموسم أى حوالي 35 يوماً عن الملاعب.

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على جانب آخر تأكد غياب جوردي ألبا وأنسو فاتي لاعبا فريق برشلونة عن مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام إنتر ميلان لعدم تعافيهما من الإصابة.

ولم يشارك الثنائي في مران الفريق الكتالوني اليوم الاثنين ليأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.

وكان ألبا قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ليغيب عن الفريق منذ ذلك التوقيت بينما يعاني فاتي من إصابة تعرض لها قبل مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.