رياضة | شكوك حول مشاركة ميسي وديمبلي أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوك حول مشاركة ميسي وديمبلي أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي لاعبا فريق برشلونة في مباراة الفريق المقبلة أمام إنتر ميلان.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك الثنائي في جزء من الحصة التدريبية اليوم الاثنين، لذلك لا يزال هناك شكوك حول مشاركة اللاعبان ضد إنتر ميلان.

ومن المقرر أن يتخذ المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي القرار النهائي بعد المران الأخير غدًا الثلاثاء.

ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان تساهم بشكل كبير في مشواره بدور المجموعات بعد تعادله في المباراة الماضية أمام بوروسيا دورتموند، فيما يأمل رجال المدرب أنطونيو كونتي العودة إلى إيطاليا بنتيجة إيجابية بعد التعادل أيضًا في مباراتهم الأولى بالبطولة على أرضهم أمام فريق سلافيا براج التشيكي.