رياضة | ماركا تكشف عن التشكيل المثالي للجولة الـ7 من الليجا وغياب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف عن التشكيل المثالي للجولة الـ7 من الليجا وغياب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا" والتي انتهت مبارياتها مساء أمس الأحد بفوز إشبيلية المثير على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ولم يشهد تشكيل الماركا تواجد أي لاعب من ريال مدريد، رغم أن الصحيفة معروفه بانتمائها للنادي الملكي، بينما تواجد لاعب واحد فقط من برشلونة. وضم التشكيل كلا : - حراسة المرمى : سيليسين "فالنسيا". Advertisements خط الدفاع : دي بلاسيس "إيبار" - خيمينيز "أتلتيمو مدريد" - جونيور فيربو "برشلونة" خط الوسط : أوريلانا "إيبار" - شيرشيف "فالنسيا" - بيورتاس "غرناطة" خط الهجوم : أيورزبال "ريال سوسيداد" - إيكامبي "فياريال" - نوليتو "إشبيلية".

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