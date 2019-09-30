رياضة | ضربة قاضية.. غياب ثنائي برشلونة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية.. غياب ثنائي برشلونة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب جوردي ألبا وأنسو فاتي لاعبا فريق برشلونة عن مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام إنتر ميلان لعدم تعافيهما من الإصابة.

ولم يشارك الثنائي في مران الفريق الكتالوني اليوم الاثنين ليأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.

وكان ألبا قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ليغيب عن الفريق منذ ذلك التوقيت بينما يعاني فاتي من إصابة تعرض لها قبل مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.