رياضة | الهلال السعودي يفقد نواف العابد أمام السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يفقد نواف العابد أمام السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ صدمة قوية قبل مواجهة السد القطري؛ في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأكد غياب نواف العابد لاعب الفريق؛ عن منافسات فريقه لمدة 10 أيام؛ بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، وسيحتاج على إثره لبرنامج علاجي تأهيي للتعافي من الإضابة.

على جانب آخر استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الإثنين؛ قبل السفر مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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وحرص لوشيسكو؛ على التركيز بالجوانب الفنية خلال المران الختامي؛ وعقد محلضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه للوقوف على نقاط القوة والضعف بالمنافس.

كما خصص لوشيسكو؛ فقرة خاصة للاعبين للتدريب على التسديد من مسافات بعيدة والكرات العرضية وضربات الرأس؛ بالإضافة إلى تخصيص فقرة للمدافعين لشرح كيفية إيقاف خطورة المنافس.

ومن المقرر أن يحل الهلال السعودي ضيفا على السد القطري؛ مساء يوم بعد غد الثلاثاء، على ملعب حمد الجاسم بالدوحة في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.