شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

مباريات هامة تنطلق اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019، بمختلف الدوريات العالمية الكروية سواء بالدوري الإنجليزي أو الإيطالي والبرتغالي والبطولة العربية

ويقدم لكم موقع "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها :-

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي البريميرليج والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد x أرسنال:

تقام المباراة في العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "أولد ترافورد".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي الكاليتشو

بارما x تورينو

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تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة،

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "اينيو تارديني".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة السابعة"

ديسبورتيفو أفيس x سبورتينج لشبونة :

تقام المباراة في العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتلعب المباراة بينهما على الملعب الرياضي أفيس.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

ظفار العماني x مولودية الجزائر

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "المجمع الشبابي بصلالة".