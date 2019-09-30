شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 جولات فقط.. تأثير تركي آل شيخ يظهر على نتائج ألميريا والان مع التفاصيل

قام المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بشراء نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني منذ فترة.

لمسات تركي آل شيخ بنادي ألميريا وإحداث الفارق

وظهرت التطويرات التي قام بها تركي آل شيخ على النادي بشكل واضح سواء تغيير المدرب أو إدارة الكرة بالنادي أو رحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين على مستوى أعلى.

خسارة ألميريا اليوم على يد قادش وتحقيق النتائج الإيجابية

وعلى الرغم من خسارة نادي ألميريا اليوم الأحد على يد نادي قادش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني ولكن حقق الفريق أفضل إنطلاقة له منذ 4 مواسم كاملة.

أفضل إنطلاقة لنادي ألميريا منذ 4 مواسم

وحقق ألميريا أفضل إنطلاقة له بالدوري الإسباني في أول 8 جولات فقط له بالبطولة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحده فقط.

ويستعرض موقع "السعودية نيوز" نتائج نادي ألميريا في المواسم الأربعة الأخيرة في أول 8 جولات كالآتي:

- موسم 2018-2019

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حقق ألميريا الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيده وخسر 4 مباريات.

- موسم 2018-2017

فاز النادي في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

- موسم 2017-2016

لم يفز ألميريا في أي مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

- موسم 2016-2015

فاز ألميريا في مباراتين وتعادل مثلهم وخسر 4 مباريات.

وفي النهاية هل يكون هذا الموسم بما أنه الأفضل حتى الآن لنادي ألميريا يكون أيضا موسم الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز تحت قيادة تركي آل شيخ.

ترتيب نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني

ويتواجد نادي ألميريا في المركز الثاني من ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي قادش صاحب الصدارة.