شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لمحمود متولي للاطمئنان على إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، للاطمئنان على إصابته، والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يواصل «متولي» أداء جلسات العلاج الطبيعي وجلسات الجيم، قبل البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش.

وكان مدافع الفريق قد انتظم في أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي، أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها يوم السبت الماضي.

يذكر أن متولي أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، وأكد الجهاز الطبي أن فترة علاج اللاعب تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أسابيع.