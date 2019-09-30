شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة المقاصة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداده لمواجهة مصر المقاصة، اليوم الإثنين، والمقررة في الجولة الثانية للدوري الخميس المقبل.

وكان لاعبو الزمالك قد أدوا تقسيمة على ملعب برج العرب، أمس الأحد، عقب إلغاء مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، والذي انحسب من المواجهة التي كان مقررًا لها في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتمسك الصربي ميتشو على مشاركة الـ ١١ لاعبا الأساسيين في فريق واحد، من أجل الحفاظ على التجانس والاستعداد للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بالقوة الضاربة.