شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يؤدي الأهلي مرانه في الخامسة مساء، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

ويواصل الجهاز الفني التحضير لمواجهة الإنتاج من خلال المران الفني والبدني، ودراسة فريق الإنتاج بالفيديو للوقوف على الجوانب الفنية والخططية.

وكان الفريق قد أدى مرانه مساء أمس واشتمل على جانب بدني وتقسيمة، وخصص المدير الفني فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى.